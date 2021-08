Brive-la-Gaillarde Musée Labenche Brive-la-Gaillarde, Corrèze Venez écouter un récital Claude Debussy Musée Labenche Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

### Récital Claude Debussy avec la soprano Barbara Bourdarel, accompagnée par le pianiste Frédéric Isoletta. Les collections du musée Labenche comptent plusieurs objets ou œuvres ayant trait à la musique et dont certains font partie des pièces phares de l’établissement. Le musée Labenche conserve ainsi un piano quart-de-queue de style Napoléon III ayant appartenu au célèbre compositeur Claude Debussy et arrivé en Corrèze par le biais de son beau-fils, Raoul Bardac. Dans le cadre d’une charte stricte élaborée avec le spécialiste qui a restauré l’instrument, le piano est joué occasionnellement, par des pianistes de renom, français et étrangers, dont le lien avec la musique de Claude Debussy est avéré. A l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, un récital Claude Debussy sera ainsi proposé par la soprano Barbara Bourdarel, accompagnée par le pianiste Frédéric Isoletta qui jouera sur le piano du compositeur.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles (sur réservation).

