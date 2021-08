La Force Temple de la Fondation John Bost Dordogne, La Force Venez écouter un quintette avec piano Temple de la Fondation John Bost La Force Catégories d’évènement: Dordogne

Temple de la Fondation John Bost, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Le patrimoine musical à portée de vos oreilles. **Cinq grands musiciens vous proposent :** Concerto n°12 en la majeur K414 en version quintette avec piano – W.A Mozart, Quintette avec piano en la majeur – A.Dvorak, Quelques instants du Clavier Bien Tempéré de J.S. Bach Saskia LETHIEC et Pierre HAMEL – violon Vinciane BERANGER – alto David LOWERSE – violoncelle Jérôme GRANJON – piano

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

