Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 16:00

### Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, un concert avec des morceaux du Premier Empire vous est proposé dans le parc de l’hôtel de ville par la Batterie des Grognards de Haute-Alsace. Ce concert sera accompagné d’explications historiques sur leurs costumes, leurs instruments et la musique.

Gratuit. Réservation obligatoire. Détails des réservations et conditions sanitaires en cours.

Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, un concert avec des morceaux du Premier Empire vous est proposé dans le parc de l'hôtel de ville par la Batterie des Grognards de Haute-Alsace. Hôtel de Ville 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

