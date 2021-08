Saint-Macaire Commune de Saint-Macaire Gironde, Saint-Macaire Venez écouter un concert de harpes Commune de Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Commune de Saint-Macaire, le dimanche 19 septembre à 11:00 Gratuit. RDV : Cirque des carrières.

Quinze harpistes de 7 à 21 ans du conservatoire de musique de Marmande produiront un concert de harpes dans les carrières souterraines, sous la direction de leur professeur Aude Fortict. Commune de Saint-Macaire 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00

