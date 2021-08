Venez écouter Quentin Winter ! Musée Hèbre de Saint-Clément, 19 septembre 2021, Rochefort.

Venez écouter Quentin Winter !

le dimanche 19 septembre à Musée Hèbre de Saint-Clément

### Quentin Winter est un guitariste et chanteur de blues vivant à Tonnay-Charente. Il présente son nouvel album « Quentin Winter et le Blues », dont une partie du clip a été tournée au musée Hèbre. C’est à l’âge de 16 ans que Quentin Winter s’intéresse à la guitare. Quelques années plus tard, au hasard d’une écoute, il découvre sur l’ordinateur familial la musique de Stevie Ray Vaughan. C’est à cet instant que le blues entre au plus profond de son âme et donne un nouveau sens à sa vie. Il joue maintenant en solo guitare/chant dans le spectacle « Quentin Winter et le Blues » et en trio de blues électrique « Winter Blues Band » **Profitant de la fermeture du musée Hèbre au public jusqu’en mai dernier, il est venu tourner des scènes du film accompagnant son nouvel album dans la galerie de peintures et dans l’exposition temporaire « George Nuku. Voyage autour du monde. L’aventure maori de Dumont d’Urville », initiant ainsi un partenariat artistique aussi riche qu’inattendu.** Venez découvrir sa musique lors de deux sets au musée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Gratuit. Réservation obligatoire dès le mardi 14 septembre au Musée Hèbre dans la limite des places disponibles. Port du masque. Pass sanitaire. Gel hydroalcoolique à disposition. Conditions pouvant évoluer en fonction des recommandations sanitaires.

Quentin Winter est un guitariste et chanteur de blues vivant à Tonnay-Charente. Il présente son nouvel album « Quentin Winter et le Blues », dont une partie du clip a été tournée au musée Hèbre.

Musée Hèbre de Saint-Clément 63, Avenue Charles de Gaulle 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00