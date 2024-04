Venez écouter les podcasts Bruits de couloir Musée d’arts de Nantes Nantes, dimanche 7 juillet 2024.

Le Musée d’arts de Nantes sort sa première série de podcasts : Bruits de couloir.Alors qu’elles changent de place dans le musée, les œuvres d’art vous racontent leur histoire d’hier et d’aujourd’hui. Un récit immersif dans les coulisses du réaccrochage des collections, en compagnie des œuvres et des équipes du Musée d’arts de Nantes. En écho aux Journées européennes des métiers d’art du 2 au 7 avril 2024, venez écouter les épisodes dans le musée grâce à des salons d’écoute libre, installés dans le Café de musée et le Petit salon.

