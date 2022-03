Venez écouter des contes du monde entier ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Venez écouter des contes du monde entier ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 28 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 mai 2022

de 10h30 à 12h00

gratuit

L’association Dulala (D’une langue à l’autre) vient vous raconter des histoires à Romilly grâce à sa fabuleuse boîte à histoires ! L’association D’une langue à l’autre a recueilli pendant des mois des contes de leur pays d’origine auprès de parents du quartier, grâce à sa fabuleuse boîte à histoires. Elle vous invite à un voyage à travers les langues du monde. Ouvrez vos oreilles et votre imaginaire pour passer d’une rive à l’autre ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (542m) 95 : René Binet (Paris) (21m)

Contact : Littérature

Date complète :

2022-05-28T10:30:00+01:00_2022-05-28T12:00:00+01:00

©

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly Adresse 16 avenue de la Porte Montmartre Ville Paris lieuville Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Departement Paris

Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Venez écouter des contes du monde entier ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly 2022-05-28 was last modified: by Venez écouter des contes du monde entier ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly Bibliothèque Jacqueline de Romilly 28 mai 2022 Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Paris

Paris Paris