Centre culturel des Carmes, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Une panne bien mystérieuse, qui résulte peut-être même d’un vol, et plonge la ville dans l’effroi. Si les joueurs ne trouvent pas la clé de l’énigme, une inondation ou une sécheresse sont à craindre. Pour y parvenir, la chasse aux indices est ouverte dans le cœur de Langon et jusqu’au vrai Puits Artésien placé sur les quais devant l’espace Claude Nougaro. Univers Steampunk garanti pendant 90 minutes de jeu. (comptez 2h avec le lancement et le débriefing par groupe de 4 à 6).

Tarifs : 15,00 €. Réduit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 12,00 €. Gratuit pour les – 10 ans.

Une panne bien mystérieuse, qui résulte peut-être même d'un vol, et plonge la ville dans l'effroi.

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

