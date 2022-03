Venez échanger et créer avec Texvor ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

A l’occasion du Printemps des poètes, la bibliothèque Benoîte Groult est heureuse d’accueillir le samedi 26 mars à 15h le jeune rappeur, que vous avez peut-être eu la chance de voir au Francofolies. TexVor animera un atelier Slam, tout public à partir de 12 ans, gratuit, sur inscription car le nombre de places est limité. Mais la scène sera ouverte à tous, après l’atelier. Notre estrade vous attend ! Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

13 : Gaîté (Paris) (173m) 91 : Place de Catalogne (Paris) (96m)

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

