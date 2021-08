Châlons-en-Champagne Musée des beaux-arts et d'archéologie Châlons-en-Champagne, Marne Venez dessiner au pastel ! Musée des beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Venez dessiner au pastel ! Musée des beaux-arts et d’archéologie, 18 septembre 2021, Châlons-en-Champagne. Venez dessiner au pastel !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des beaux-arts et d’archéologie Gratuit.

Venez dessiner au pastel les paysages de l’exposition temporaire, lors de l’atelier créatif « Paysages de pastel » pour petits et grands ! Musée des beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Musée des beaux-arts et d'archéologie Adresse Place Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Musée des beaux-arts et d'archéologie Châlons-en-Champagne