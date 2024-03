Venez déguster les Champagnes EPC et les vins Rosé Aurose Paris – La Défense Arena Nanterre, mardi 26 mars 2024.

Venez déguster les Champagnes EPC et les vins Rosé Aurose Venez découvrir l’ensemble des gammes des Champagne EPC et des vins rosé Aurose en compagnie de nos équipes, prêtes à vous offrir une vraie expérience enrichissante. 26 – 28 mars Paris – La Défense Arena

Plongez dans l’univers exclusif des Champagnes EPC et des vins rosés Aurose, où élégance et raffinement se rencontrent pour vous offrir une expérience unique et inoubliable. Nos équipes passionnées sont prêtes à vous accueillir pour vous faire découvrir toute la richesse de nos gammes. Lors de cette aventure gustative, vous serez guidé à travers les différentes expressions de nos champagnes et vins rosés, chacun racontant l’histoire unique de son terroir et de son élaboration.

Cette invitation n’est pas simplement une dégustation; c’est une immersion complète dans le savoir-faire et les traditions qui font la renommée de nos maisons. Vous aurez l’opportunité de comprendre les processus de vinification, l’importance du choix des cépages, et comment les nuances de goût sont influencées par les terroirs et les méthodes de production.

Nos équipes, riches de leur expertise, partageront avec vous leur passion et leurs connaissances, vous offrant ainsi une perspective enrichie sur le monde du vin. Que vous soyez un connaisseur ou simplement curieux d’en savoir plus sur le vin, cette expérience est conçue pour éveiller vos sens et enrichir votre appréciation des champagnes et vins rosés de haute qualité.

Nous vous attendons pour un moment de partage et de découverte, où chaque gorgée vous transportera dans un voyage à travers les saveurs, les arômes, et les histoires qui rendent les Champagnes EPC et les vins rosés Aurose véritablement exceptionnels.

Paris – La Défense Arena Paris La Défense Arena Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France

