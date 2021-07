Coincy Château et jardins d'Aubigny Coincy, Moselle Venez découvrir une maison du XVIIIe siècle, liée à la grande Histoire Château et jardins d’Aubigny Coincy Catégories d’évènement: Coincy

Moselle

Venez découvrir une maison du XVIIIe siècle, liée à la grande Histoire Château et jardins d’Aubigny, 19 septembre 2021, Coincy. Venez découvrir une maison du XVIIIe siècle, liée à la grande Histoire

Château et jardins d’Aubigny, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre. Les visites se font au fur et à mesure de l’arrivée des visiteurs.

De la Révolution jusqu’à nos jours, en passant par les conflits mondiaux, venez découvrir l’histoire de la longue transmission du château d’Aubigny. Château et jardins d’Aubigny Aubigny, 57530 Coincy Coincy Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Coincy, Moselle Autres Lieu Château et jardins d'Aubigny Adresse Aubigny, 57530 Coincy Ville Coincy lieuville Château et jardins d'Aubigny Coincy