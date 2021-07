Saint-Martin-l'Ars Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars, Vienne Venez découvrir une abbaye de fondation royale au cœur du Poitou Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l'Ars Catégories d’évènement: Saint-Martin-l'Ars

### Située à Saint-Martin-l’Ars, au creux d’un vallon reculé entre Poitiers et Angoulême, l’Abbaye Royale de La Réau vous accueille pour une visite inoubliable dans ce haut lieu du patrimoine touristique de la Vienne. Classé au titre des Monuments Historiques, le site vous fera revivre l’Histoire du Moyen Âge aux Temps modernes : profitez d’une visite à travers le bâtiment conventuel, les ruines romantiques de l’ancienne abbatiale, les vestiges du cloître, puis baladez-vous dans le parc en contournant le pigeonnier, le chai ou la tour de défense… Venez explorer le domaine en famille, ou avec vos amis, des activités tout public vous attendent, préparez-vous à un dépaysement total !

Adulte 7€ au lieu de 10€

