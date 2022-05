Venez découvrir un jardin au milieu de nulle part… Le jardin de Trapelune La Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: La Croix-aux-Mines

Venez découvrir un jardin au milieu de nulle part… Le jardin de Trapelune, 3 juin 2022, La Croix-aux-Mines. Venez découvrir un jardin au milieu de nulle part…

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Trapelune

Visite libre ou guidée.

3 euros par personne et gratuit pour les moins de 16 ans.

Le jardin de Trapelune ouvre ses portes pour le partage du jardin et de la culture dans un environnement ouvert sur la nature au coeur du massif des Vosges dans le parc régional du Ballon des Vosges. Le jardin de Trapelune 11, rue Sadey, 88520 La Croix-aux-Mines, Vosges, Grand Est La Croix-aux-Mines Vosges

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

