Venez découvrir un hôtel particulier néoclassique, très bel exemple du patrimoine architectural angoumoison Hôtel de Bardines, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Angoulême. Venez découvrir un hôtel particulier néoclassique, très bel exemple du patrimoine architectural angoumoison

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Bardines Gratuit. Entrée libre. Départ des visites : 10h30, 15h. Durée : entre 1h et 1h30.

Laissez-vous guider par le propriétaire de cet ensemble exceptionnel du XVIIIe siècle pour découvrir son histoire, son architecture et ses jardins. Hôtel de Bardines 77 rue de Beaulieu, 16000 Angoulême Angoulême Charente

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

