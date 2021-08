Vitry-le-François Porte du Pont Marne, Vitry-le-François Venez découvrir un des derniers vestiges des fortifications de Vitry-le-François Porte du Pont Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

le samedi 18 septembre

### Découvrez la porte édifiée en 1746, démontée en 1939 et reconstruite à son emplacement actuel à partir de 1983. Elle matérialisait l’entrée Ouest de la ville à proximité du pont enjambant la Marne… L’histoire de ce monument est fascinante, puisqu’il s’agit d’un des derniers vestiges des fortifications de la ville de Vitry-le-François. Ainsi, jadis, la Porte du Pont était un point de passage obligatoire pour tout voyageur venant de Paris et souhaitant se rendre dans notre cité. Plusieurs souverains ont ainsi eu le privilège de la franchir, notamment Louis XIV à deux reprises. La Porte a été démontée pierre par pierre à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, puis remontée bien plus tard.

Gratuit. Entrée libre.

