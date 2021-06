Bagnolet Jardin partagé du plateau Bagnolet, Seine-Saint-Denis Venez découvrir notre petit coin de verdure sur le plateau de Bagnolet Jardin partagé du plateau Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

du samedi 3 juillet au samedi 28 août à Jardin partagé du plateau

Notre jardin associatif, ses plantes, ses arbres, son potager, ses poules et son lapin vous accueillent avec plaisir. Visite libre Jardin partagé du plateau 56 rue Louise Michel 93170 Bagnolet Bagnolet Plateau Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

