Venez découvrir notre Centre d’Excellence Groisy Groisy, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T13:00:00+01:00

Le saviez-vous ?

Un Centre d’Excellence de la Gastronomie et ses Filières se trouve sur notre territoire !

Non ?

Alors venez vite le découvrir !

Le Campus de Groisy vous ouvre ses portes, découvrez nos différentes filières et nos offres de formations :

Métiers de bouche

Restauration

Fleuristerie

Pharmacie

Nos portes vous sont ouvertes de 9h à 16h, au programme :

Visites

Dégustations

Echanges avec nos apprentis, adultes en reconversion professionnelle et formateurs

Rencontre avec les professionnels du réseau Campus

Portes ouvertes Hôtellerie-Restauration