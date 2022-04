Venez découvrir Musique et Équilibre, place du Martroi ! Place du martroi Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le 30 avril, [Musique et Équilibre](http://musique-equilibre.com/me/) s’installe place du Martroi ! Venez à notre rencontre, nous vous présenterons toutes les activités de l’association : cours individuels, cours collectifs, ateliers de la formation amateurs mais aussi de la formation professionnelle ! Nos salariés, bénévoles et membres du CA seront là pour répondre à toutes vos interrogations. A partir de 14h, nos différents ateliers (Celtique, Pop rock, Kids band, Blues…) seront présents pour vous jouer quelques titres travaillés durant l’année !

Gratuit

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00

