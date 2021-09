Lille Maison de quartier de Wazemmes Lille, Nord Venez découvrir l’improvisation théâtrale Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Maison de quartier de Wazemmes, le jeudi 30 septembre à 20:00

### VENEZ DÉCOUVRIR L’IMPROVISATION THÉÂTRALE ! La maison de quartier accueille de nombreuses associations dont [Impro academy](https://www.facebook.com/improacademy59/) qui vous convie à une séance de découverte de l’improvisation théâtrale. **INSCRIPTION :** [**[hello@improacademy.fr](hello@improacademy.fr)**](hello@improacademy.fr)

Impro Academy vous invite à une séance de découverte dans les locaux de la maison de quartier Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Lille Wazemmes Nord

