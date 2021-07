Pfaffenhoffen Musée de l'image populaire Bas-Rhin, Pfaffenhoffen Venez découvrir librement cet art populaire alsacien Musée de l’image populaire Pfaffenhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Découvrez le travail des imagiers-peintres du XIXe siècle. Le parcours conduira le public à travers les techniques, les usages et coutumes de cette tradition locale : les images populaires. La visite permettra au public de découvrir le travail actuel d’Anne Friant qui expose jusqu’au 14 novembre 2021 : « Une vie, des oeuvres ».

Gratuit. Entrée libre.

Musée de l'image populaire 24 rue du Docteur Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen Pfaffenhoffen Bas-Rhin

