du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Moselle en 1939-1945

### Venez découvrir le nouveau Musée de la Moselle en 1939-45 dans son nouvel écrin ! Déménagé pendant l’été, le nouveau Musée de la Moselle en 1939-45 ouvre pour la première fois à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Plus grand, plus adapté, sa muséographie a été revue et complétée notamment par des prêts excetionnels comme un canon de la Flak, un monument allemand de 1940, des objets ramenés d’Oradour par des expulsés…

Gratuit. Entrée libre avec une jauge de 49 personnes en simultané. Masque obligatoire.

Venez découvrir le nouveau Musée de la Moselle en 1939-45 dans son nouvel écrin ! Musée de la Moselle en 1939-1945 2 rue des Artisans, 57300 Hagondange Hagondange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

