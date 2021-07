Vézelay Musée Zervos - Maison Romain Rolland Vézelay, Yonne Venez découvrir l’exposition temporaire Picasso Musée Zervos – Maison Romain Rolland Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Venez découvrir l’exposition temporaire Picasso Musée Zervos – Maison Romain Rolland, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vézelay. Venez découvrir l’exposition temporaire Picasso

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Zervos – Maison Romain Rolland

Pablo Picasso s’expose à Vézelay, au musée Zervos d’art moderne jusqu’au 19 septembre. Dernière occasion de découvrir l’exposition temporaire **Picasso**, qui fermera ses portes dimanche soir. vous pourrez y admirer notamment des œuvres inédites de l’artiste issues du leg de Christian Zervos à la mairie de Vézelay

Gratuit

Dans le cadre des JEP, ouverture gratuite de 10h à 18h. Dernière entrée 17h20. Musée Zervos – Maison Romain Rolland 14 Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Musée Zervos - Maison Romain Rolland Adresse 14 Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Musée Zervos - Maison Romain Rolland Vézelay