### Les Archives municipales vous invitent à remonter le temps pour découvrir et redécouvrir l’histoire de l’enseignement à Libourne. Les Archives municipales vous invitent à remonter le temps pour découvrir et redécouvrir l’histoire de l’enseignement dans un parcours scindé en deux parties : – l’une consacrée à l’évolution de l’enseignement à travers les siècles – l’autre dédiée à l’histoire des écoles primaires libournaises.

Gratuit. Entrée libre.

Archives municipales de Libourne 3, rue Étienne-Sabatié 33500 Libourne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

