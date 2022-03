Venez découvrir les techniques du vitrail Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 29 mars 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Venez découvrir les techniques du vitrail Villedieu-les-Poêles 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-03-29 – 2022-04-03 Villedieu-les-Poêles 25 rue Carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Visites à l’atelier : je donnerai un aperçu des diverses techniques de la fabrication d’un vitrail. L’art du vitrail associe trois savoir-faire spécifiques : la chimie, la peinture, et la vitrerie. C’est pourquoi sa pratique est relativement complexe et comporte de nombreuses opérations dans lesquelles interviennent des matériaux et des techniques multiples.

Il y a en effet dans le vitrail des opérations qui relèvent de la chimie, comme la préparation et la cuisson des couleurs, d’autres qui procèdent de la peinture comme la composition du motif et la peinture proprement dite et enfin celles qui concernent la vitrerie comme la coupe de verre et le sertissage. On peut distinguer dans la chaine opératoire de fabrication d’une verrière cinq étapes primordiales, dont chacune comporte plusieurs opérations que le peintre verrier organise selon les spécificités du motif. Ces étapes sont dans l’ordre: la composition de la fenêtre, la coupe du verre, la peinture, la cuisson et l’assemblage des pièces.

La composition est l’étape créative de la confection d’un vitrail. Elle débute par le relevé de mesures et s’achève par l’exécution de la maquette, puis du « carton » de la verrière. Il y a deux opérations préalables à la coupe du verre : le calibrage et la coloration. On appelle calibrage le découpage du « carton de coupe » à la forme exacte de chaque pièce de verre. Elle s’effectue à l’aide de ciseaux à trois lames, celle du milieu détache une mince bande de papier dont la largeur est égale à l’épaisseur de l’âme du plomb. La coloration consiste dans le choix des verres coloriés ou non d’après les tonalités indiquées sur la maquette. La coupe du verre peut se faire de différentes manières en fonction de la forme de la pièce à découper et des outils dont on dispose. La peinture englobe de nombreux matériaux, instruments et procédés. Ceux-ci peuvent être exécutés indépendamment ou combinés pour aboutir à des effets divers. Une fois la peinture appliquée, les pièces doivent subir une ou plusieurs cuissons dans un four adapté aux peintures vitrifiables. La mise en plomb a été le système privilégié d’assemblage des pièces d’un vitrail pendant des siècles, en raison de sa souplesse et de sa consistance. Cependant il y a d’autres procédés moins courants mais aussi singuliers, issus généralement de la quête d’une technique de sertissage moins laborieuse. Les progrès techniques ont eu un impact dans tout le processus de fabrication des vitraux, mais davantage dans les étapes qui relèvent de la peinture.

Démonstrations et stages de la technique Tiffany. Le but est de faire connaitre une technique de réalisation de vitraux, apparue fin XIXe siècle, où les pièces ne sont pas serties en plomb, comme dans la technique traditionnelle, mais par une bande de cuivre adhésive que l’on soude intégralement. Cette technique permet aussi de fabriquer des objets en volume, comme des lampes. Le stage est dirigé à des personnes à partir de 13 ans. Le stagiaire réalisera un petit objet en Tiffany. Ce qui comprend le coupe du verre, le sertissage et la soudure.

Démonstrations et stages de Fusing. Cette technique était déjà pratiquée depuis des millénaires dans la fabrication d’objets en verre. Le « verre fusionné » ou « fusing » consiste à assembler des morceaux de verre superposés dont l’ensemble est porté dans un four à son point de fusion pour former une seule pièce homogène. La difficulté du fusing consiste à maîtriser la cuisson des pièces pour éviter l’apparition des tensions dans la matière. Pour cela, il faut tenir compte de la nature des verres que l’on fusionne. Les verres utilisés doivent être compatibles ; pour cela, ils appartiennent à une même catégorie et possède le même coefficient de dilatation. Ils sont disponibles sous diverses formes : feuilles de verre, verre concassé de granulométries variées (frittes), fil de verre (stringers). On utilise des fours pouvant monter jusqu’à 1000°C. La technique consiste à utiliser une plaque de verre appelée « base » puis de superposer d’autres morceaux de différentes couleurs en fonction du résultat souhaité.

Visites à l’atelier par groupes de 6/7 personnes à partir de 7 ans.

Les stages se réalisent sur réservation au 06 63 06 57 96.

alba.fabiola.lozano@gmail.com +33 6 63 06 57 96 https://www.shopinvilledieu.com/

Villedieu-les-Poêles 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

