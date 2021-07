Blois Préfecture du Loir-et-Cher Blois, Loir-et-Cher Venez découvrir les salons de réception et le bureau du préfet ! Préfecture du Loir-et-Cher Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Venez découvrir les salons de réception et le bureau du préfet ! Préfecture du Loir-et-Cher, 18 septembre 2021, Blois. Venez découvrir les salons de réception et le bureau du préfet !

le samedi 18 septembre à Préfecture du Loir-et-Cher

**Modalité des visites** : – le samedi 18 septembre uniquement, visites commentées de 45 minutes, avec inscription préalable obligatoire sur le site internet de la préfecture (idem 2020) ; – 6 créneaux de visites commentées seront proposées comme suit : 9h30, 10h30 et 11h30 le matin ; 14h15, 15h15 et 16h15 l’après-midi ; – chaque groupe sera limité à 20 personnes. **Déroulé des visites :** > mot d’accueil dans la cour d’honneur de la préfecture, visite des salons de l’hôtel de la préfecture, présentation du jardin, visite du bureau de Monsieur le préfet en sa présence.

Inscription en ligne obligatoire sur notre site

François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher, vous invite à participer aux visites-guidées organisées dans les salons de réception de sa résidence. Préfecture du Loir-et-Cher Place de la République 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:15:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Préfecture du Loir-et-Cher Adresse Place de la République 41000 Blois Ville Blois lieuville Préfecture du Loir-et-Cher Blois