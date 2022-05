Venez découvrir les jardins du Centre Mondial de la Paix Centre mondial de la paix,des libertés et des droits de l’homme Verdun Catégories d’évènement: Meuse

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme

Accessible librement, la visite offre un **parcours citoyen** avec **un pan du Mur de Berlin** et son histoire à découvrir. Il s’agit également de **l’une des plus belles vues sur la ville de Verdun.** Lors de ce week-end, le Centre Mondial de la Paix reconduit son opération _**”Une Rose pour le Palais”**_ : **300 rosiers d’exception** seront mis en vente **au profit de la rénovation du patrimoine du Palais Épiscopal de Verdun**. Ces rosiers ont été sélectionnés pour leur **rendu exceptionnel et leur vigueur**. La vente s’effectue dans la limite des stocks disponibles.

Entrée libre

Jardin à la française, dessiné par Robert de Cotte. Centre mondial de la paix,des libertés et des droits de l’homme Place Monseigneur Ginisty, Verdun, Meuse, Grand Est Verdun Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

