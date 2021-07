Arthel Château d'Arthel Arthel, Nièvre Venez découvrir les extérieurs du château ! Château d’Arthel Arthel Catégories d’évènement: Arthel

Le parc de 7 ha est architecturé par des douves et terrasses. Allées de tilleuls tricentenaires, jardin bouquetier et colombier. **À noter** : visites commentées tout au long de la journée en fonction de l’arrivée des visiteurs.

5€ / Gratuit – 15 ans

Édifié au XVIIIème siècle sur les fondations d’une ancienne maison forte médiévale. Château d’Arthel 72 Le bourg 58700 Arthel Arthel Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

