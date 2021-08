Venez découvrir les expositions “Places to be” et “Beauty” Fondation d’entreprise Martell, 17 septembre 2021, Cognac.

Venez découvrir les expositions “Places to be” et “Beauty”

Fondation d’entreprise Martell, le vendredi 17 septembre à 09:00

### “Places to be” c’est la reconstitution d’une maison inspirée par le jeu du Cluedo. “Beauty” immerge le spectateur dans un plaidoyer interactif et sensoriel. “Places to be”, c’est la reconstitution d’une maison inspirée par le jeu du Cluedo, les paysages surréalistes du peintre italien Giorgio De Chirico mais aussi par la planète Tatooine de Star Wars et ses habitations agglutinées. Découvrez les univers des 14 designers français et internationaux qui ont eu pour mission d’imaginer ces lieux de vie. De l’entrée au dancefloor en passant par la cuisine, le salon ou encore la salle de projection, venez vivre l’expérience Places to Be ! L’exposition “Beauty”, conçue par les designers de renommée internationale Stefan Sagmeister et Jessica Walsh, immerge le spectateur dans un plaidoyer interactif et sensoriel et nous éclaire sur l’importance de la beauté dans nos existences. Aux 2ème et 3ème étages de la Fondation, l’exposition démontre que la beauté remplit aussi un rôle fonctionnel essentiel.

Gratuit. Réservé aux scolaires, inscription obligatoire.

“Places to be” c’est la reconstitution d’une maison inspirée par le jeu du Cluedo. “Beauty” immerge le spectateur dans un plaidoyer interactif et sensoriel.

Fondation d’entreprise Martell 16, avenue Paul Firino Martell 16100 Cognac Cognac Saint-Martin Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00