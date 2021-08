Podensac Parc Chavat Gironde, Podensac Venez découvrir les différentes animations au parc Chavat Parc Chavat Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Podensac

Venez découvrir les différentes animations au parc Chavat Parc Chavat, 18 septembre 2021, Podensac. Venez découvrir les différentes animations au parc Chavat

Parc Chavat, le samedi 18 septembre à 09:30

### Animations. 9h30 : Randonnée encadrée par les Milles pieds, en partenariat avec Groupama. 11h00 : Accueil des nouveaux Podensacais, au château. 12h00 : Food truck. 14h00 : Chasse au trésor dans le parc. 18h00 : Soirée Cinéma plein air dans le cadre des Monuments du cinéma. Animation musicale et buvette, en partenariat avec le pôle social Convergence Garonne. Les Aristochats, Studios Disney, 78 mn, 1970

Gratuit. Réservation recommandée.

Animations. Parc Chavat 2, rue du Port 33720 Podensac Podensac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Podensac Autres Lieu Parc Chavat Adresse 2, rue du Port 33720 Podensac Ville Podensac lieuville Parc Chavat Podensac