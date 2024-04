Venez découvrir les cours de natation personnalisés chez Vanessa, à l’école Miss Aqua Planet de Bénodet. impasse poul raniket Bénodet, mercredi 3 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-03 10:00

Fin : 2024-06-28 17:00

À la recherche d’une expérience de natation unique, personnalisée et sécurisée pour vous ou votre enfant ? Venez découvrir les cours de natation individuels chez Vanessa, l’école Miss Aqua Planet à Bénodet. Dans un environnement cocooning et à l’abri des regards, vous pourrez apprendre à nager ou perfectionner vos compétences, peu importe votre âge, de 3 à 99 ans !

Chez Miss Aqua Planet, notre priorité est votre confort, votre sécurité et votre réussite. C’est pourquoi nos cours se déroulent dans une piscine chauffée à 31 degrés, pour vous offrir une expérience agréable et adaptée à vos besoins et à votre niveau de confort dans l’eau.

Nous sommes fiers de vous annoncer que nos cours sont ouverts à tous, qu’il s’agisse d’enfants ou adultes. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à perfectionner votre technique, Vanessa vous guidera tout au long de votre apprentissage.

L’un des points fort de nos cours est la rapidité des progrès observés. En seulement 5 séances, vous serez étonné(e) des avancées realisées, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Bien sûr, la vitedse des progrès dépendra de votre aisance dans l’eau et de toute appréhension initiale. Cependant, une fois cette peur surmontée, les progrès son incroyablement rapides et gratifiants.

Alors, n’attendez plus pour rejoindre notee communauté de nageurs heureux et confiants ! Contactez Vanessa, dès aujourd’hui pour réserver votre première séance et embarquez pour une aventure aquatique inoubliable chez Miss Aqua Planet.

Faites le premier pas vers une maîtrise de l’eau et une confiance accrue en vous-même. Vanessa Le Mignon a hâte de vous accueillir dans son école de natation chaleureuse et bienveillante.

Pour plus d’informations et pour réserver vos cours, contactez Vanessa dès maintenant.

impasse poul raniket 3 impasse poul raniket Bénodet 29950 Finistère