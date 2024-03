Venez découvrir les 10 ans de transformation de Paris, à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

Samedi 23 mars, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes aux Parisiennes et Parisiens et propose des animations ludiques, conviviales et gratuites. L’occasion de découvrir comment la capitale s’est transformée en dix ans.

Animations sportives, expositions, démonstration d’engins techniques, dégustations et vente, programmation

culturelle, ateliers et distributions de graines, photo-call avec les mascottes des JOP… Le 23 mars 2024 de 15h à 18h30, l’Hôtel de Ville ouvrira ses portes, l’occasion de re-découvrir les grands projets qui ont marqué la décennie 2014-2024 : « 10 ans de transformation de la Ville », autour de cinq thèmes majeurs au cœur de cette journée : l’écologie, le social, l’éducation, la culture et la démocratie.

Tout au long de l’après-midi, sur

le parvis et dans tous les espaces de l’Hôtel de Ville, venez aussi échanger avec vos élus et rencontrer des agents

qui œuvrent pour la ville.

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004

Contact :

Henri Garat / Ville de Paris Venez découvrir les 10 ans de transformation de Paris, à l’Hôtel de Ville