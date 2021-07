Meisenthal Site verrier de Meisenthal Meisenthal, Moselle Venez découvrir l’épopée industrielle de cette ancienne verrerie Site verrier de Meisenthal Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle

Venez découvrir l’épopée industrielle de cette ancienne verrerie Site verrier de Meisenthal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Meisenthal. Venez découvrir l’épopée industrielle de cette ancienne verrerie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site verrier de Meisenthal

### Découvrez l’histoire des cheminées industrielles au travers du récit de l’histoire de l’ancienne verrerie de Meisenthal ! Les cheminées sont un des symboles emblématiques du patrimoine industriel, devenues aujourd’hui les témoins d’une époque révolue. Leurs formes, modes de construction et hauteurs se sont adaptées aux différentes typologies d’unités de productions. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des médiateurs partageront avec vous l’histoire de ces géantes de brique et de béton au travers du récit de l’épopée industrielle de l’ancienne verrerie de Meisenthal.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’histoire des cheminées industrielles au travers du récit de l’histoire de l’ancienne verrerie de Meisenthal ! Site verrier de Meisenthal Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meisenthal, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Site verrier de Meisenthal Adresse Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Ville Meisenthal lieuville Site verrier de Meisenthal Meisenthal