Oise 5 5 Samedi 2 juillet, la MJC Centre Social de Crépy et les centres sociaux de Betz et de Nanteuil le Haudouin vous proposent, en partenariat avec l’office de tourisme du Pays de Valois, de partir, en famille, à la découverte du vieux Crépy.

Rendez vous avec votre pique nique, à midi, à l’abbaye Saint Arnoul, à Crépy.

Tarif pour toute famille : 5 euros.

Crépy-en-Valois

