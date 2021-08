Vareilles Église Saint-Pardoux Creuse, Vareilles Venez découvrir le trésor de Montlebeau Église Saint-Pardoux Vareilles Catégories d’évènement: Creuse

### Découvrez une partie du trésor mis à jour. En 2016, en creusant les fondations pour un bâtiment agricole, plus de 14 000 pièces anciennes ont été découvertes. La municipalité vous invite à découvrir une partie de ce trésor exposé pour la première en l’église Saint-Pardoux de Vareilles.

Gratuit. Entrée libre, selon les mesures sanitaires en vigueur au moment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

