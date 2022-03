Venez découvrir le travail du grès et de la porcelaine Courtils, 2 avril 2022, Courtils.

Venez découvrir le travail du grès et de la porcelaine Courtils

2022-04-02 – 2022-04-03

Courtils Manche Courtils

Sylvain Thirouin travaille le grès et la porcelaine dans sont atelier de Courtils.

Pour l’occasion, l’atelier sera ouvert aux visites le week-end des JEMA.

Venez découvrir son travail, sculptures et céramiques utilitaires seront exposées.

“Mon matériau de prédilection est la céramique. Je l’utilise pour son inhérente faculté à mémoriser des gestes, des usages et peut-être même des sons, selon Charpak. S’introduisent parfois d’autres procédés tels que la vidéo ou la 3D qui viennent rappeler, par opposition, la charge symbolique et matérielle de mon medium. Mon travail fait état d’un artisanat, et plus largement des traditions et savoir-faire dans notre société. Je m’approprie la position sociale de l’artisan et l’entretien de techniques obsolètes, comme une activité aujourd’hui muséale, pour suggérer une archéologie.

Les idées naissent avec le matériau. Dans sa confection, je mets en place des biais qui rendent l’entreprise vaine, comme une perte de contrôle dans un environnement que l’on subit”.

Sylvain Thirouin travaille le grès et la porcelaine dans sont atelier de Courtils.

Pour l’occasion, l’atelier sera ouvert aux visites le week-end des JEMA.

Venez découvrir son travail, sculptures et céramiques utilitaires seront exposées.

“Mon…

sylvain.thirouin@gmail.com +33 6 83 79 01 08

Sylvain Thirouin travaille le grès et la porcelaine dans sont atelier de Courtils.

Pour l’occasion, l’atelier sera ouvert aux visites le week-end des JEMA.

Venez découvrir son travail, sculptures et céramiques utilitaires seront exposées.

“Mon matériau de prédilection est la céramique. Je l’utilise pour son inhérente faculté à mémoriser des gestes, des usages et peut-être même des sons, selon Charpak. S’introduisent parfois d’autres procédés tels que la vidéo ou la 3D qui viennent rappeler, par opposition, la charge symbolique et matérielle de mon medium. Mon travail fait état d’un artisanat, et plus largement des traditions et savoir-faire dans notre société. Je m’approprie la position sociale de l’artisan et l’entretien de techniques obsolètes, comme une activité aujourd’hui muséale, pour suggérer une archéologie.

Les idées naissent avec le matériau. Dans sa confection, je mets en place des biais qui rendent l’entreprise vaine, comme une perte de contrôle dans un environnement que l’on subit”.

Courtils

dernière mise à jour : 2022-03-02 par