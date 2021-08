Venez découvrir le site de Taillebourg ! Commune de Taillebourg, 18 septembre 2021, Taillebourg.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commune de Taillebourg

### Au bord de la Charente, se dresse Taillebourg, son histoire et son patrimoine. De nombreuses animations vous sont proposées : visites théâtralisées et du chantier de restauration du château, expositions,… ### Visites théâtralisées, conduite par Chloé Olivier et Pascale Moisdon, animée par la Compagnie Les Baladins, évoquant l’histoire de Taillebourg et de son château en lien avec la Charente. ### Visite du chantier de restauration du château, par les Compagnons de Saint-Jacques et démonstration de taille de pierre ### Exposition sur l’histoire et le patrimoine de Taillebourg ### Exposition « Au fil de l’eau : le patrimoine des rivières en Nouvelle-Aquitaine » ### Nombreuses autres animations : – Tirs au trébuchet (remontée du trébuchet le samedi matin) – L’histoire de l’orphelinat de Taillebourg, implanté dans le parc du château – Le jardin de Marie de Valois

Gratuit. Lieu de RDV : Parc du Château. Visites théâtralisées : le samedi à 14h30 et 16h30, le dimanche à 11h, 14h30 et 16h30, rendez-vous dans la Cour Marie de Valois

Commune de Taillebourg 17350 Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime



