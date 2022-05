Venez découvrir le QI GONG, le TAÏCHI et le TUISHOU dans le Val de Saône ATEMI MONT D’OR Saint-Germain au Mont d'Or Catégories d’évènement: Rhône

Venez découvrir le QI GONG, le TAÏCHI et le TUISHOU dans le Val de Saône ATEMI MONT D’OR, 2 mai 2022, Saint-Germain au Mont d'Or. Venez découvrir le QI GONG, le TAÏCHI et le TUISHOU dans le Val de Saône

du lundi 2 mai au samedi 28 mai à ATEMI MONT D’OR

Atemi Mont d’Or propose de nombreux cours d’initiation gratuite au Qi Gong, au Taïchi Chuan et au Tuishou (poussée des mains) pendant tout le mois de mai 2022. Venez découvrir ou pratiquer les Arts Energétiques au sein d’une Association de référence présente à Saint-Germain au Mont d’Or depuis 1993. QI GONG le lundi matin TAICHI les jeudi soir et samedi matin TUISHOU le samedi matin à 11 heures

Entrée libre

Initiation gratuite au QI GONG,au TAÏCHI et au TUISHOU pour tout public pendant tout le mois de mai 2022 ATEMI MONT D’OR 6, rue du lavoir Saint-Germain au Mont d’Or Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T11:15:00;2022-05-05T18:45:00 2022-05-05T20:10:00;2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T11:00:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T12:30:00;2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T11:15:00;2022-05-12T18:45:00 2022-05-12T20:10:00;2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T11:00:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T12:30:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T11:15:00;2022-05-19T18:45:00 2022-05-19T20:10:00;2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T11:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T12:30:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T11:15:00;2022-05-26T18:45:00 2022-05-26T20:10:00;2022-05-28T09:30:00 2022-05-28T11:00:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T12:30:00

