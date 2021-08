Entzheim Hangar Costes et Bellonte Bas-Rhin, Entzheim Venez découvrir le patrimoine aéronautique de la plaine du Rhin Hangar Costes et Bellonte Entzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### À l’occasion de ce week-end patrimonial, profitez d’une visite guidée de l’atelier et de l’espace muséographique des Ailes historiques du Rhin. Les Ailes Historiques du Rhin a pour objet la préservation et l’animation du patrimoine aéronautique dans la région d’Alsace et de la plaine du Rhin. Nous proposons la visite de nos locaux. Le hangar/atelier abrite nos avions et planeurs en cours de restauration, en particulier une réplique de Dewoitine 520 à l’échelle 1. Un espace muséographique retrace l’histoire de l’aviation en Alsace. Nos membres seront à votre disposition lors de l’évenement pour vous guider et répondre à vos questions! _Port du masque obligatoire, respect de la distanciation, gel hydroalcoolique à l’entrée._ _L’association se réserve le droit d’interrompre les visites si les conditions sanitaires ne sont pas réunies._

Gratuit. Entrée libre. Visites guidées toutes les 30 min par groupe de 6 personnes.

Hangar Costes et Bellonte Aéroport de Strasbourg Route de Strasbourg, 67960 Entzheim Entzheim Bas-Rhin

19 septembre 2021, 10:00-18:00

