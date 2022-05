Venez découvrir le parc XVIIIe siècle d’un château daté du XVIIe. Château de Hayes Hayes Catégories d’évènement: Hayes

Moselle

Venez découvrir le parc XVIIIe siècle d’un château daté du XVIIe. Château de Hayes, 4 juin 2022, Hayes. Venez découvrir le parc XVIIIe siècle d’un château daté du XVIIe.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de Hayes Glacière, belvédère et charmille sont les éléments structurants du jardin Château de Hayes 1, rue Principale, Hayes, Moselle, Grand Est Hayes Moselle

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T17:30:00

Hayes Moselle