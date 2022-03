Venez découvrir le parc et le potager du château de Vaulx ! Parc et potager du château de Vaulx Saint-Julien-de-Civry Catégories d’évènement: Saint-Julien-de-Civry

Saône-et-Loire

Le site ouvre exceptionnellement au profit de l’association “Jardins et Santé”. Depuis une décennie, cette association, dont l’objectif est de favoriser la création des jardins en milieu hospitalier et médico-social, a examiné des centaines de projets nés dans les institutions. Rejoignez-nous pour financer la création, en milieu hospitalier et médicosocial, de jardins spécifiquement adaptés aux personnes atteintes de maladies cérébrales. **À noter :** Nous proposons un passe-partout à 20€ qui vous permet de profiter de 4 jardins en plus du jardin et du potager du Château de Vaulx: * Le jardin de la Fontaine (Saint-Julien-de-Civry) * Le jardin de la maison Marais / Le potager de la Semence (Charolles), * Le Jardin Secret (La Clayette), * Le Jardin du Manoir des Gays (Saint-Igny-de-Vers).

Gratuit -12 ans | 5€ au profit de l’association “Jardins et Santé”.

Parc et potager du château de Vaulx
Vaulx, 71800 Saint Julien-de-Civry
Saint-Julien-de-Civry

2022-06-04 10:00-18:00
2022-06-05 10:00-18:00

