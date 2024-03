Venez découvrir le parc du château de Vaulx Parc et potager du château de Vaulx Saint-Julien-de-Civry, samedi 1 juin 2024.

Venez découvrir le parc du château de Vaulx Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Parc et potager du château de Vaulx Entrée : 5 €, cette somme sera reversée à l’association « Jardins et Santé » | Gratuit pour les moins de 13 ans.

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ce château, situé en position dominante, embrasse le paysage époustouflant. Néanmoins, il réserve d’autres surprises. Un parc majestueux dessiné au début du XXe siècle par Achille Duchêne, le grand ordonnateur du végétal des familles aisées et dont l’élégance est aisément reconnaissable.

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », déambulez sous les frondaisons, faites une halte près du bassin. Cette balade saura réjouir les amoureux de l’authenticité et du charme d’une existence à la campagne.

Vos hôtes : Bruno et Valou de Theux.

À noter : nous proposons un passe-partout pour tout le week-end à 12 € qui vous permet de profiter de 2 jardins en plus du parc du château de Vaulx.

Voici les 2 autres jardins :

le jardin de la Fontaine (Saint-Julien-de-Civry);

le Thé au Jardin (Saint-Julien-de-Civry).

Parc et potager du château de Vaulx Vaulx, 71800 Saint Julien-de-Civry Saint-Julien-de-Civry 71800 Le Pou Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dans cette belle région du Brionnais dont les pierres dorées enchâssées dans une nature préservée enchantent les visiteurs, il reste une étape obligée, celle d’une halte au château de Vaulx ! Un parking est disponible à l’entrée du château.

© Emiel van den Berg