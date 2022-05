Venez découvrir le parc du château de Bignicourt Château de Bignicourt-sur-saulx Bignicourt-sur-Saulx Catégories d’évènement: Bignicourt-sur-Saulx

Marne

Venez découvrir le parc du château de Bignicourt Château de Bignicourt-sur-saulx, 4 juin 2022, Bignicourt-sur-Saulx. Venez découvrir le parc du château de Bignicourt

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de Bignicourt-sur-saulx

C’est un lieu de promenade et de production, mêlant les fleurs et les légumes bio. Vous pouvez découvrir la chapelle néogothique se trouvant sur les chemins menant aux sous-bois… Durant la journée de samedi, des peintres locaux respecteront le thème de l’année ” Les jardins face au changement climatique”. Ils seront accompagnés par une chorale mobile… Exposition d’artistes peintres, visite libre de la chapelle Château de Bignicourt-sur-saulx 2 grande rue, 51340 Bignicourt-sur-Saulx, Marne, Grand Est Bignicourt-sur-Saulx Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bignicourt-sur-Saulx, Marne Autres Lieu Château de Bignicourt-sur-saulx Adresse 2 grande rue, 51340 Bignicourt-sur-Saulx, Marne, Grand Est Ville Bignicourt-sur-Saulx lieuville Château de Bignicourt-sur-saulx Bignicourt-sur-Saulx Departement Marne

Château de Bignicourt-sur-saulx Bignicourt-sur-Saulx Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bignicourt-sur-saulx/

Venez découvrir le parc du château de Bignicourt Château de Bignicourt-sur-saulx 2022-06-04 was last modified: by Venez découvrir le parc du château de Bignicourt Château de Bignicourt-sur-saulx Château de Bignicourt-sur-saulx 4 juin 2022 Bignicourt-sur-Saulx Château de Bignicourt-sur-saulx Bignicourt-sur-Saulx

Bignicourt-sur-Saulx Marne