Vous étes invités à la découverte du Moulin de Maupertuis . Que ce soit au cours d’une visite libre ou guidée, en famille ou entre amis, remontez dans le temps au Moulin de Maupertuis et laissez vous transporter dans l’ univers de la Meunerie. De plus, cette année, un nouvel espace : L’espace Nohain, consacré à la rivière et à son environnement, vous est accessible ! À très bientôt, au Moulin de Maupertuis.

Gratuit

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Moulin de Maupertuis vous ouvre ses portes gratuitement, le temps d’un week end découverte. Moulin de Maupertuis Rue André Audinet, 58220 Donzy Donzy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

