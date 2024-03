Venez découvrir le métier passionnant de Céramiste ! Port-Jérôme-sur-Seine, mercredi 3 avril 2024.

Venez découvrir le métier passionnant de Céramiste ! Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Pôle Céramique Normandie ouvre ses portes les mercredi 3 avril 2024 et samedi 6 avril 2024 de 10h à 18h. L’entrée se fera par la cour du bâtiment, rue du Général Leclerc à Port Jérôme sur Seine.Une exposition/vente des travaux des stagiaires en formation professionnelle sera proposée au public.Les stagiaires pourront expliquer les différentes techniques de mise en œuvre de la matière et de décor sur céramique en fonction des différents types d’argile au cours des visites programmées (mercredi 10h et 14h ; samedi 10h, 14h et 16h inscription obligatoire).Ces deux journées seront ponctuées de démonstrations tournage, décor, cuisson au bois assurées par les enseignants et les stagiaires.Une initiation au travail de l’argile sera proposée aux enfants et aux adultes souhaitant exprimer leurs dextérité et fibre artistique ou tout simplement prendre contact avec cette matière naturelle ô combien plaisante.ENTRÉE LIBRE VISITES SUR INSCRIPTION au 02.35.31.93.51

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 10:00:00

fin : 2024-04-03 18:00:00

14 Rue Jean Maridor

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie contact@poleceramiquenormandie.com

L’événement Venez découvrir le métier passionnant de Céramiste ! Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine