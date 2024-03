Venez découvrir le jardin du 7 Le jardin du 7 Mirebeau-sur-Bèze, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31T08:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Le jardin du 7 est beau, parfumé, fleuri, métissé, romantique, sauvage et poétique. Il comporte un potager, des bassins, un dédale de roses, de belles exotiques ! Rien ne manque !

Nos jardins nous ressemblent. Ils sont composés comme nos vies, d’ajouts multiples : histoires, souvenirs, rencontres, traces du passé, rêves de futur, mais aussi épaves de toute chose.

Nous croyons que nous en sommes les créateurs et les maîtres, mais ils ont également été fabriqués par des champignons, des vers de terre, des corbeaux, des rongeurs, le soleil, la lune, l’eau, le temps et l’univers.

Des plantes indigènes : arbres et arbustes. Des graines de fleurs sauvages dispersées pour un printemps brillant de pétales de fleurs et d’ailes de papillons.

N’oublions pas les mauvaises herbes qui ont voyagé du monde entier et ont trouvé leur foyer ici, bien avant nous !

Le jardin du 7 a été pensé et rêvé par la jardinière, dans le respect de la nature, car patiemment, lentement, les plantes empruntent leur nourriture à la terre. Quand elles meurent, elles lui rendent ce qu’elles lui ont pris.

Alors le choix de la permaculture s’est imposé et ça marche !

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez découvrir mon petit coin de paradis.

Le jardin du 7 7 rue de l’église, 21310 Mirebeau-sur-Bèze Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Le jardin métissé ! Le peu de goût de la jardinière pour les jardins à la française a pour corollaire son amour des jardins métissés : jardins de curé, jardins champêtres et bohèmes, jardins à l’anglaise. Tout y est : les fruits, les fleurs, les légumes, les parfums, les sensations de toutes origines, le végétal s’acclimate, la diversité s’impose, la faune participe, l’interaction entre la faune et la flore reprend ses droits. Le changement du climat, le retour à des pratiques saines, les nouvelles connaissances en biologie, ont fait évoluer les jardiniers, mais aussi les visiteurs des jardins qui ne veulent plus être de simples spectateurs. Entrer dans un jardin, c’est toucher, voir, sentir et goûter par tous ses sens. Le sol est vivant, les oiseaux dispersent les semences et les bananiers côtoient les marguerites dans un mélange complexe et riche de couleurs et de formes. Adieu les mono-couleurs, adieu les tulipes en rangs d’oignons, adieu les arbustes au garde-à-vous, bonjour la création ! Le Jardin est situé dans le village. Le stationnement est possible

