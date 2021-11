Rochefort-Samson Rochefort-Samson Drôme, Rochefort-Samson Venez découvrir Le Grand-duc d’Europe Rochefort-Samson Rochefort-Samson Catégories d’évènement: Drôme

Rochefort-Samson

Venez découvrir Le Grand-duc d'Europe Rochefort-Samson, 4 décembre 2021, Rochefort-Samson.

2021-12-04 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-04 20:30:00 20:30:00

Observation à la tombée de la nuit du plus grand rapace nocturne d'Europe sur un site d'escalade : la combe d'Oyans. Des profesionnels de la LPo (Ligue pour la protection des oiseaux) seront là pour vous accompagner, ainsi que le CAF de Romans (Club alpin remi.metais@lpo.fr

