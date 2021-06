Lanquais Grange de Lanquais Dordogne, Lanquais Venez découvrir le fonctionnement de la collecte des impôts sous l’Ancien Régime Grange de Lanquais Lanquais Catégories d’évènement: Dordogne

### De l’Ancien Régime à nos jours, venez découvrir l’histoire de cette grange dîmière et son utilisation contemporaine. Les travaux de rénovation récents, ayant permis une datation plus précise de sa construction, vous seront aussi expliqués. Conférence le dimanche 19 septembre à 17h15.

Gratuit. Entrée libre. Conférence le dimanche 19 septembre à 17h15.

Grange de Lanquais Lieu-dit l'Ormière, 24150 Lanquais Lanquais La Maison Blanche Dordogne

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:00:00

