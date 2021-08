Bordeaux Centre Hospitalier Charles Perrens Bordeaux, Gironde Venez découvrir l’architecture asilaire et rationaliste à Bordeaux à la fin du XIXe siècle Centre Hospitalier Charles Perrens Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Laissez-vous guider dans le Centre Hospitalier Charles Perrens et admirez son patrimoine architectural. Le Centre Hospitalier Charles Perrens garde encore le souvenir des réflexions qui furent à l’origine de son élaboration. Son passé, depuis ses origines sur le cours Saint-Jean jusqu’à son édification sur le chemin de la béchade, est riche en bouleversements et en collaborations : médecins utopistes, philanthropes et architectes profondément idéalistes. Ces hommes attentifs à l’évolution de la psychiatrie, des théories aliénistes et thérapeutiques s’inscrivent dans l’histoire mouvementée de la folie et de ses malades.

Gratuit. Sur inscription, nombre de place limitées. Horaires des visites guidées : 11h, 14h, 16h. Durée : 1h30.

