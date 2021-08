Gondrecourt-le-Château Musée Lorrain du cheval Gondrecourt-le-Château, Meuse Venez découvrir l’ancien auditoire et la tour médiévale surplomblant la commune Musée Lorrain du cheval Gondrecourt-le-Château Catégories d’évènement: Gondrecourt-le-Château

Meuse

Venez découvrir l’ancien auditoire et la tour médiévale surplomblant la commune Musée Lorrain du cheval, 18 septembre 2021, Gondrecourt-le-Château. Venez découvrir l’ancien auditoire et la tour médiévale surplomblant la commune

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Lorrain du cheval

### Au musée lorrain du Cheval, venez découvrir l’ancien auditoire et la tour médiévale. Accès inédit aux photographies de l’exposition temporaire « Les animaux de l’armée américaine » ! Des jeux vous seront présentés sur place pour découvrir les lieux de manière ludique !

Gratuit. Entrée libre.

Au musée lorrain du Cheval, venez découvrir l’ancien auditoire et la tour médiévale. Accès inédit aux photographies de l’exposition temporaire « Les animaux de l’armée américaine » ! Musée Lorrain du cheval 2 rue Saint-Blaise, 55130 Gondrecourt-le-Château Gondrecourt-le-Château Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gondrecourt-le-Château, Meuse Autres Lieu Musée Lorrain du cheval Adresse 2 rue Saint-Blaise, 55130 Gondrecourt-le-Château Ville Gondrecourt-le-Château lieuville Musée Lorrain du cheval Gondrecourt-le-Château